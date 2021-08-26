Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками другого змагального дня Паралімпійських ігор у Токіо збірна України займає дев'яте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 9 медалей - 1 золота, 6 срібних та 2 бронзові нагороди. Наша команда займає у медальному заліку дев'яту позицію.
Лідером таблиці є команда Китаю. У них 8 золотих медалей, а загальна кількість - 23. Друга позиція у Великобританії, третій - РОК.
- Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.
- Після цього плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.94
-
EUR
Купівля 31.26Продаж 31.66
- Актуальне
- Важливе