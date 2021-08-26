Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Загалом в активі збірної України на Паралімпіаді-2020 вже 9 медалей - 1 золота, 6 срібних та 2 бронзові нагороди. Наша команда займає у медальному заліку дев'яту позицію.



Лідером таблиці є команда Китаю. У них 8 золотих медалей, а загальна кількість - 23. Друга позиція у Великобританії, третій - РОК.





Нагадаємо, 25 серпня Єлизавета Мерешко принесла Україні першу золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у плаванні на 50 м вільним стилем.

Після цього плавці Олексій Вірченко та Максим Кріпак і фехтувальниця Олена Федота виграли срібні медалі Паралімпійських ігор у Токіо.

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