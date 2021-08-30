Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками шести змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає п'яте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України здобула у Японії 54 нагороди - 12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 119 медалей (54, 35, 30), друга - Велика Британія 68 (26, 20, 22), третій - РОК - 61 (19, 11, 31).
- Нагадаємо, 29 серпня легкоатлетка Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський принесли збірній України дев'яту та десяту золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- 30 серпня українка Марина Литовченко здобула золоту медаль з настільного тенісу на Паралімпіаді-2020.
- 30 серпня українець Андрій Трусов зі світовим рекордом виграв золото у плаванні на 100 метрів на спині на Паралімпійських іграх-2020.
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