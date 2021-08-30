Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України здобула у Японії 54 нагороди - 12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.

Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 119 медалей (54, 35, 30), друга - Велика Британія 68 (26, 20, 22), третій - РОК - 61 (19, 11, 31).



