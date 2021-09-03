Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 184 медалі (85, 53, 46), друга - Велика Британія - 111 (37, 34, 40). Треті - США - 92 (34, 34, 24).

Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 94 медалі - 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.





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