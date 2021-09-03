Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками десяти змагальних днів Паралімпійських ігор у Токіо збірна України посідає п'яте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідирує у медальному заліку Паралімпіади Китай, у якого 184 медалі (85, 53, 46), друга - Велика Британія - 111 (37, 34, 40). Треті - США - 92 (34, 34, 24).
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 94 медалі - 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
- Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо.
- 3 вересня українець Сергій Ємельянов завоював золото у фіналі Паралімпіади-2020 у веслуванні на байдарці-одиночці.
- Після цього український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади-2020 в комплексному плаванні на 200 м.
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