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OPINION

Параноя Путіна розквітне ще яскравішим цвітом

Юрій Гудименко
17 березня, 2023 п'ятниця
18:21
Погляд Юрій Гудименко

Так, ніхто прямо завтра в Гаазький трибунал Путіна не привезе. Це факт

Але рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна матиме наслідки. І наслідки серйозні.

1. Якщо до цього іноземні лідери та дипломати з Путіним контактували хоч якось, то тепер контакти зменшаться до мінімуму. Уявіть собі Макрона чи Шольца, який збирається черговий раз набрати Кремль, але пресслужба м‘яко кладе руку на слухавку і каже: "Ви ж розумієте, що під кожною новиною у ЗМІ про ваш дзвінок тому московському mutterfucker буде нагадування про те, що ви поговорили з обвинуваченим у викраденні дітей?..".

Тепер бажання Путіна знищити всіх, хто потенційно може відібрати в нього владу, стало питанням не тільки життя, а і статусу потрапляння в історію. Доля Слободана Мілошевіча йому чудово відома

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2. Параноя Путіна розквітне ще більш яскравим цвітом. Тепер його бажання знищити всіх, хто потенційно може відібрати в нього владу, стало питанням не тільки життя, а і статусу потрапляння в історію. Доля Слободана Мілошевіча йому чудово відома. А своє відображення в історії Путіна цікавить, і дуже сильно. Тож Пригожина і компанію можуть чекати неприємні часи.

3. Сі Цзіньпін, який зібрався в Москву наступного тижня, отримав подарунок під ялиночку. Чи під конюшину, зважаючи на те, що сьогодні день святого Патрика.

Тож не треба недооцінювати наслідки сьогоднішнього рішення. Воно історичне, без перебільшення. А от про що треба подумати зараз, так це про те, що Україна підписала, але не ратифікувала Римський статут. Але це тема окремої розмови.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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війна з Росією
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