Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку територіальної цілісності України та засудив агресію Росії

Про це повідомляє ERR.



За прийняття заяви на підтримку України проголосували 67 естонських депутатів. Автори документу закликали всі країни беззастережно підтримати суверенітет і територіальну цілісність України.



У заяві наголошується, що наслідки агресії РФ проти України 2014 року досі не ліквідовані, і в Європі стрімко зростають загрози у сфері безпеки.



Естонські парламентарі рішуче засудили агресію Росії, підтвердивши свої позиції 2014 і 2018 років, що засуджує діяльність РФ стосовно України і окупацію Криму.



Також у документі підкреслюється, що жодна країна, яка є членом ЄС або НАТО, не має права вето на розширення цих блоків.



"Членство України в міжнародних організаціях - це рішення України і даних організацій, треті сторони не володіють правом голосу в цьому питанні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, на тлі зростання російської загрози Естонія заявила про готовність розмістити до 5 тисяч солдатів швидкого реагування НАТО.