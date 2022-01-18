Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку територіальної цілісності України та засудив агресію Росії
18 січня Рійгікогу (парламент Естонії) прийняв заяву на підтримку територіальної цілісності України, а також засудив агресію Росії
Про це повідомляє ERR.
За прийняття заяви на підтримку України проголосували 67 естонських депутатів. Автори документу закликали всі країни беззастережно підтримати суверенітет і територіальну цілісність України.
У заяві наголошується, що наслідки агресії РФ проти України 2014 року досі не ліквідовані, і в Європі стрімко зростають загрози у сфері безпеки.
Естонські парламентарі рішуче засудили агресію Росії, підтвердивши свої позиції 2014 і 2018 років, що засуджує діяльність РФ стосовно України і окупацію Криму.
Також у документі підкреслюється, що жодна країна, яка є членом ЄС або НАТО, не має права вето на розширення цих блоків.
"Членство України в міжнародних організаціях - це рішення України і даних організацій, треті сторони не володіють правом голосу в цьому питанні", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, на тлі зростання російської загрози Естонія заявила про готовність розмістити до 5 тисяч солдатів швидкого реагування НАТО.
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