Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки
Сенат Казахстану позбавив експрезидента Нурсултана Назарбаєва довічного головування в Раді безпеки
Про це повідомляє Радио Азаттык.
У четвер, 27 січня, парламентарі затвердили законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан".
Нові поправки скасовують довічне головування колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки і в Асамблеї народу Казахстану. Законопроєкт передбачає передачу повноважень голови цих органів чинному президенту Казахстану.
"При цьому депутати внесли в законопроєкт поправку, яка передбачає скасування узгодження з Назарбаєвим ініціатив за основними напрямками зовнішньої і внутрішньої політики. Така норма зараз міститься в законі про першого президента - лідера нації", - йдеться у повідомленні.
Нижня палата казахстанського парламенту схвалила цей законопроєкт 19 січня. Для остаточного ухвалення проєкт має підписати президент країни.
- Нагадаємо, після відставки з поста президента Казахстану в березні 2019 року Нурсултан Назарбаєв зберіг за собою посаду голови Ради безпеки. Однак після початку масових протестів у січні 2022 року Раду безпеки очолив чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.
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