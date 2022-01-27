Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва в Раді безпеки

Про це повідомляє Радио Азаттык.



У четвер, 27 січня, парламентарі затвердили законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан".



Нові поправки скасовують довічне головування колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки і в Асамблеї народу Казахстану. Законопроєкт передбачає передачу повноважень голови цих органів чинному президенту Казахстану.



"При цьому депутати внесли в законопроєкт поправку, яка передбачає скасування узгодження з Назарбаєвим ініціатив за основними напрямками зовнішньої і внутрішньої політики. Така норма зараз міститься в законі про першого президента - лідера нації", - йдеться у повідомленні.



Нижня палата казахстанського парламенту схвалила цей законопроєкт 19 січня. Для остаточного ухвалення проєкт має підписати президент країни.



Нагадаємо, після відставки з поста президента Казахстану в березні 2019 року Нурсултан Назарбаєв зберіг за собою посаду голови Ради безпеки. Однак після початку масових протестів у січні 2022 року Раду безпеки очолив чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.