Парламент призначив Руслана Стрільця міністром екології

Про це повідомляє нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.



На засіданні Верховної Ради у четвер, 14 квітня, 285 народних депутатів підтримали призначення виконувача обов’язків міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця очільником відомства.



Відомо, що 3 листопада 2021 року Романа Абрамовського звільнили з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Того ж дня Кабінет Міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасовим виконувачем обов’язків міністра. До цього Стрілець був заступником міністра з питань цифрових трансформації, а перед цим він займався управлінням відходів у міністерстві. Раніше також був директором департаменту екології та природніх ресурсів на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на засіданні парламенту у четвер, 14 квітня.