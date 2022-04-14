Парламент призначив Руслана Стрільця міністром екології
Верховна Рада призначила Руслана Стрільця на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів
Про це повідомляє нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.
На засіданні Верховної Ради у четвер, 14 квітня, 285 народних депутатів підтримали призначення виконувача обов’язків міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця очільником відомства.
Відомо, що 3 листопада 2021 року Романа Абрамовського звільнили з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Того ж дня Кабінет Міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасовим виконувачем обов’язків міністра. До цього Стрілець був заступником міністра з питань цифрових трансформації, а перед цим він займався управлінням відходів у міністерстві. Раніше також був директором департаменту екології та природніх ресурсів на Дніпропетровщині.
- Нагадаємо, фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на засіданні парламенту у четвер, 14 квітня.
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