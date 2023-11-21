Парламент Словаччини затвердив рішення уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні

Про це пише Reuters.

Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня. У ній – обіцянка запровадити спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах.

Вона спрямована на скорочення дефіциту сектору державного управління на рівні 0,5% ВВП у 2024 році. Країна зіткнулася з найбільшим дефіцитом у єврозоні, який цього року оцінюється майже у 7% ВВП.

Програма також включає передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччині Україні та домагатися припинення бойових дій, визнаючи при цьому міжнародні кордони України.

Опозиція проголосувала проти програми. Але парламент висловив їй вотум довіри.