Парламент відстрочив перехід на облік природного газу в енергетичних одиницях
Перехід на облік газу в енергетичних одиницях перенесено з 1 травня 2022 року на 1 травня наступного за датою припинення або скасування воєнного стану
Верховна Рада проголосувала за Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (щодо терміну набрання чинності)".
Згідно з документом, перехід на облік газу в енергетичних одиницях перенесено з 1 травня 2022 року на 1 травня, наступного за датою припинення або скасування воєнного стану.
До запровадження воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років має бути останнім, коли українські споживачі платили за газ за метричними показниками. 2 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, що регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу.
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