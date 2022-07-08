Парламент відстрочив перехід на облік природного газу в енергетичних одиницях

Верховна Рада проголосувала за Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (щодо терміну набрання чинності)".

Згідно з документом, перехід на облік газу в енергетичних одиницях перенесено з 1 травня 2022 року на 1 травня, наступного за датою припинення або скасування воєнного стану.

До запровадження воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років має бути останнім, коли українські споживачі платили за газ за метричними показниками. 2 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, що регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу.

8 липня Рада дозволила народним депутатам приймати цінні подарунки.

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