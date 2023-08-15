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OPINION

Партії "Слуг народу" гаплик настав уже. Високому рейтингу президента залишилося небагато

Карл Волох
15 серпня, 2023 вiвторок
14:05
Погляд Карл Волох

Судомні рухи зеленої влади щодо "очищення рядів" викликати можуть хіба що співчутливу посмішку — ситуації вони не врятують

По-перше, все надто вибірково. Коли суспільство роками верещить щодо Єрмака — Татарова — Гетьманцева, котрі перетворилися на символи колаборації з ворогом, зловживань владою й ігнорування Зеленським громадської думки, ніякі звільнення військкомів чи другорядних депутатів ситуацію не поміняють.

По-друге, в момент, коли тефлон на рейтингу пошкодився, запізніла реакція на обурення суспільства нікого й нічого не міняє.

Ігнорує президент скандальну поведінку своїх депутатів і посадовців — значить, "негідник, бо вважає себе вищим за народ". Реагує на критику - "негідник, який сам визнає, що очолює команду злодіїв".

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Ми з вами в приступі зверхності до виборців Зеленського проігнорували один залізобетонний соціологічний факт: переважна більшість народу сьогодні покладає відповідальність за корупцію й зловживання владної команди саме на президента. І суперечність із його високим рейтингом і рівнем довіри тут абсолютно умовна, бо підтримка його, вочевидь, повʼязана з посадою Верховного головнокомандувача під час кровопролитної війни й символізує єднання перед лицем ворога. А от оцінка його успіхів як керівника держави, вочевидь, абсолютно протилежна — що б не писали проплачені боти й позитивні блогери.

Думаю, партії СН гаплик настав уже. Високому рейтингу президента теж жити залишилося небагато. Принаймні, після закінчення воєнних дій.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Україна
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Слуга народу
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