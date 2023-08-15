По-перше, все надто вибірково. Коли суспільство роками верещить щодо Єрмака — Татарова — Гетьманцева, котрі перетворилися на символи колаборації з ворогом, зловживань владою й ігнорування Зеленським громадської думки, ніякі звільнення військкомів чи другорядних депутатів ситуацію не поміняють.

По-друге, в момент, коли тефлон на рейтингу пошкодився, запізніла реакція на обурення суспільства нікого й нічого не міняє.

Ігнорує президент скандальну поведінку своїх депутатів і посадовців — значить, "негідник, бо вважає себе вищим за народ". Реагує на критику - "негідник, який сам визнає, що очолює команду злодіїв".

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Ми з вами в приступі зверхності до виборців Зеленського проігнорували один залізобетонний соціологічний факт: переважна більшість народу сьогодні покладає відповідальність за корупцію й зловживання владної команди саме на президента. І суперечність із його високим рейтингом і рівнем довіри тут абсолютно умовна, бо підтримка його, вочевидь, повʼязана з посадою Верховного головнокомандувача під час кровопролитної війни й символізує єднання перед лицем ворога. А от оцінка його успіхів як керівника держави, вочевидь, абсолютно протилежна — що б не писали проплачені боти й позитивні блогери.

Думаю, партії СН гаплик настав уже. Високому рейтингу президента теж жити залишилося небагато. Принаймні, після закінчення воєнних дій.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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