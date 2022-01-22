Партія Меркель обрала нового лідера

Про це повідомляє DW.

Кандидатуру 66-річного Мерца підтримали 94,6% делегатів віртуального з'їзду, що відбувся у суботу, 22 січня.

Загалом у з'їзді ХДС – партії, яку багато років очолювала колишня канцлер ФРН Ангела Меркель – взяли участь 983 делегати. За Мерца було віддано 915 голосів, 16 людей утрималися.

Формально процедура обрання нового голови партії завершиться після голосування поштою, оскільки варіант онлайн-голосування не передбачено у законі про партії Німеччини.

Мерц став третім головою ХДС за останні три роки, після того, як у 2018 році Меркель пішла з посади лідера партії по 18 роках роботи. Політик двічі намагався очолити ХДС, але програв Аннегрет Крамп-Карренбауер у грудні 2018 року та Арміну Лашету – у січні 2021 року.

Мерц змінив на посаді голови ХДС Лашета, під керівництвом якого німецькі консерватори вперше за 16 років зазнали поразки на виборах у Бундестаг у 2021 році.

Виступаючи із передвиборчою промовою на з'їзді, Мерц жорстко розкритикував дії канцлера ФРН Олафа Шольца. Він звинуватив його у пасивності в умовах кризи у сфері безпеки у Європі. За словами Мерца, глава уряду досі не здійснив візиту ні до Москви, ні до Вашингтона, тоді як його попередники в ситуації, що склалася, виявили б велику активність і висунули б свої ініціативи.

Нагадаємо, 2 грудня 2021 року відбулось офіційне прощання Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.

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