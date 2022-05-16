Партія Шольца програє вибори у важливій для себе німецькій землі
Соціал-демократична партія Німеччини програє регіональні вибори у Північному Рейні-Вестфалії, який традиційно підтримує ліві сили
Про це повідомляє ЄП із посиланням на Bild.
За попередніми оцінками, партія канцлера Олафа Шольца СДПН набирає біля 27%, тоді як християнські демократи – біля 65%.
ХДС очолила цю землю після виборів 2017 року. Проте до того кілька десятиліть там перемагали соціал-демокракти.
Саме тому перемога у цьому регіоні називалася "тестом на лідерство " для Олафа Шольца. Це стало важливо після поразки соціал-демократів у Шлезвіг-Гольштейні.
Перемога ХДС мала довести претензії нового лідера "партії Меркель" Фрідріха Мерца на канцлерство
Християнські демократи не зможуть повторити формат коаліції із "Вільними демократами", рейтинг яких впав з 12,5% до 5,5%.
Таким чином, доля коаліції у землі залежатиме від "зелених".
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