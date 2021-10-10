Партія "Слуга народу" коштує платникам податків понад 1 млн грн на день. Офіційно

Про це заявив керівник партії Олександр Корнієнко, передає Еспресо.TV.



За його словами, це виключно державне фінансування.

"Ми мало внесків зараз беремо. Коли вони величезні, людям неможливо це пояснити. За п’ять років витратили 1 мільярд держгрошей", - сказав формальний лідер "слуг" в інтерв'ю LB.ua.



Як наголосив Корнієнко, наразі в центральному апараті партії працевлаштовано 80 людей. Здебільшого фінансисти та медійники.



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"Апарат великий, людей 80. Але чверть - 20 з них - це фінансові контролери, які контролюють фінанси партії по всій Україні, в нас 24 юрособи. Тому що інакше ми не зможемо витримувати жорсткі вимоги НАЗК і в нас заберуть держфінансування.



30 людей - це медійники.



Безпосередньо партбудівництвом займаються 10-15 осіб. Вони їздять, проводять, збирають, дають фідбеки тощо. Це все управлінці, не депутати", - пояснив керівник "Слуги народу".





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