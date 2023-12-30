Партизани "Атеш" розсекретили місце розташування російських військ у Горлівці

Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

"Наші агенти змогли розвідати місце розміщення 3 батальйону військової частини № 08803. Особовий склад зайняв місце колишнього кафе "Барнслі" в місті Горлівка. Місцеве населення обходить ці квартали десятою дорогою, щоб не нарватися на сумнозвісних п'яних вояків", - пише "Атеш".

За словами місцевих, цей підрозділ вже двічі оновив свій склад через великі втрати на полі бою.

"Незабаром доведеться вже втретє це робити, такі суворі реалії в підрозділах під російським командуванням", - відзначили партизани.

Об'єкт розташований за координатами: 48.306569, 37.999981.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.

До прикладу, вночі 17 листопада, з метою розвідки, український партизан проник на територію однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Криму.