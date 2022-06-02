Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На жаль, війна не завершиться так скоро.Тому дуже важливо отримати обіцяні президентом Байденом реактивні установки залпового вогню "HIMARS". Вони можуть вражати цілі снарядами на відстані 80 км, а Україна хоче діставати російських окупантів на відстані 300 км дальності. Ці установки вже давно передані в Європу та повинні вже зайти на територію України. Поляки закупили зараз 500 таких установок. Для Польщі такої кількості не потрібно. Є надія, що наші польські брати зможуть поставляти нам такі снаряди, які будуть бити не на 80 км, а на 300 км", - вважає Войтко.

Також дипломат додав, що отримання реактивних установок залпового вогню може бути військовою таємницею.

"Це може бути зараз військова таємниця, або військова хитрість. Я думаю, що ЗСУ й наші партнери по НАТО знайдуть можливість обійти ситуацію й надати Україні саме ту зброю, яка буде потрібна не просто для оборони, а для переходу у контрнаступ для перемоги", - підкреслив Войтко.