Пашинян уже давно зробив би заяву щодо цілісності Азербайджану, якби не відчував загрози, - експерт-міжнародник Данилов
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян міг би раніше заявити про готовність укласти мирну угоду з Азербайджаном, якби розумів, що немає опонентів, які готові його усунути
Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у етері Еспресо.
"Пашинян зробив серйозну заяву. В Азербайджані не до кінця їй вірять. Я думаю, що якби Пашинян розумів, що всередині армії, силового блоку, чи в Росії немає опонентів, які здатні на кроки впритул до його фізичного усунення від влади, він би давно зробив цю заяву", - вважає він.
На думку Данилова, нова реальність, яка виникла після цих двох з половиною карабаських воєн, полягає в тому, що Вірменія має зосередитися на Вірменії, а не на контролі над іншими територіями.
"Росія в цій ситуації приторговує інтересами, але з іншого боку всі розуміють слабкість її позиції. Вона приторговує не від того, що вона сильна, а від слабкості. Тепер часто грають нею, а не вона. Зокрема, на Південному Кавказі", - підсумував експерт.
- 18 квітня Пашинян підкреслив готовність Єревана укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху.
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