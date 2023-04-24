Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у етері Еспресо.

"Пашинян зробив серйозну заяву. В Азербайджані не до кінця їй вірять. Я думаю, що якби Пашинян розумів, що всередині армії, силового блоку, чи в Росії немає опонентів, які здатні на кроки впритул до його фізичного усунення від влади, він би давно зробив цю заяву", - вважає він.

На думку Данилова, нова реальність, яка виникла після цих двох з половиною карабаських воєн, полягає в тому, що Вірменія має зосередитися на Вірменії, а не на контролі над іншими територіями.

"Росія в цій ситуації приторговує інтересами, але з іншого боку всі розуміють слабкість її позиції. Вона приторговує не від того, що вона сильна, а від слабкості. Тепер часто грають нею, а не вона. Зокрема, на Південному Кавказі", - підсумував експерт.