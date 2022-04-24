Патріарх Кирило несе таку саму відповідальність за розпалювання ворожнечі та підтримку війни проти України, як і керівництво Росії, - релігієзнавець

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”



“Ми протягом останнього місяця декілька разів звертались до керівництва Європейського Союзу з проханням накласти санкції на патріарха Кирила. Адже, ця людина так само несе відповідальність за розпалювання ворожнечі та підтримку війни проти України. Патріарх Кирил, який є шостим номером в державному протоколі РФ, є прикрим винятком в санкційному списку ЄС. Проблема полягає в тому, що до Кирила ставились як до релігійного діяча. Цю помилку потрібно виправляти”, - пояснив Єленський



Єленський наголосив, що патріарх Кирило з самого початку свого понтифікату відбудовував власну вертикаль влади і налаштовував контакти з кремлівською владою



“Патріарх Кирило протягом свого понтифікату, починаючи з 2009 року, відбудовував власну вертикаль влади. Він розміняв все, що мав, на підтримку з боку Кремля. Кирило втратив свій авторитет та потрапив під вплив російської влади. Тому, все що зараз робить Кирило, пов’язане з російською владою.”, - додав Єленський



Нагадаємо, через війну Росії проти України 15 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати патріарха РПЦ Кирила.

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