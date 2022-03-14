ПДВ у 7% та "спрощенка" для великого бізнесу: як Рада збирається підтримувати економіку під час воєнного стану
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроект 7137-д про підтримку економіки на час воєнного стану
Про це розповіли голова комітету Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк у Telegram.
"Мова йде про Комітетську версію #7137-д: на час воєнного стану великий бізнес зможе скористатися опцією єдиного податку", – написав Железняк.
За словами Гетманцева, законопроєкт буде передбачати можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн (замість нинішніх 10 млн грн) сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.
Також законопроєкт пропонуватиме зниження ставки ПДВ з 20% до 7% та відмову від акцизу на пальне на час військового стану, додав голова комітету.
- Нагадаємо, президент Зеленський доручив уряду максимально послабити податки для роботи малого й середнього бізнесу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе