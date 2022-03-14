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Головна Економіка ПДВ у 7% та "спрощенка" для великого бізнесу: як Рада збирається підтримувати економіку під час воєнного стану

ПДВ у 7% та "спрощенка" для великого бізнесу: як Рада збирається підтримувати економіку під час воєнного стану

14 березня, 2022 понедiлок
17:01
Економіка 200 грн гривня

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроект 7137-д про підтримку економіки на час воєнного стану

Про це розповіли голова комітету Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк у Telegram.

"Мова йде про Комітетську версію #7137-д: на час воєнного стану  великий бізнес зможе скористатися опцією єдиного податку", – написав Железняк.
 



За словами Гетманцева, законопроєкт буде передбачати можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн (замість нинішніх 10 млн грн) сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Також законопроєкт пропонуватиме зниження ставки ПДВ з 20% до 7% та відмову від акцизу на пальне на час військового стану, додав голова комітету.
 
 
  • Нагадаємо,​ президент Зеленський доручив ​уряд​у​ максимально послабити податки для роботи малого й середнього бізнесу​.​
Новини
податки
бізнес
законопроект
війна з Росією
Гетманцев
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