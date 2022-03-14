ПДВ у 7% та "спрощенка" для великого бізнесу: як Рада збирається підтримувати економіку під час воєнного стану

Про це розповіли голова комітету Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк у Telegram.



"Мова йде про Комітетську версію #7137-д: на час воєнного стану великий бізнес зможе скористатися опцією єдиного податку", – написав Железняк.



Нагадаємо,​ президент Зеленський доручив ​уряд​у​ максимально послабити податки для роботи малого й середнього бізнесу​.​

За словами Гетманцева, законопроєкт буде передбачати можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн (замість нинішніх 10 млн грн) сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.Також законопроєкт пропонуватиме зниження ставки ПДВ з 20% до 7% та відмову від акцизу на пальне на час військового стану, додав голова комітету.