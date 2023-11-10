Печені яблука: рецепт смачного та корисного смаколика
Печені яблука - це апетитний та здоровий десерт, що легко приготувати вдома. Ми розкриємо всі секрети його приготування в духовці, мікрохвильовці чи мультиварці
Ці прості рецепти допоможуть приготувати солодку та ароматну страву, яка стане ідеальним вибором для тих, хто обирає здорове харчування для себе та своїх дітей.
Цей десерт прекрасно поєднується з кисломолочними продуктами чи ванільним морозивом. Печені яблука дієтичні та смачні ласощі, які є вітамінізованою альтернативою солодкому.
Печені яблука з сиром у духовці
Інгредієнти:
- Яблука - 4 шт.
- Сир кисломолочний (можна використати Рікотту) - 150 г
- Сухофрукти на вибір (родзинки, курага) – 60-80 г
- Куряче яйце - 1 шт.
- Цукор або підсолоджувач - за смаком
Як запекти яблуко в духовці, рецепт покрокового приготування:
- Сухофрукти необхідно залити гарячою водою та залишити на 15 хвилин. Потім дрібно нарізати.
- Розсипчастий сир перекладаємо в ємність, додаємо яйце, цукор та нарізані сухофрукти. Усе добре перемішуємо.
- Яблука помити та очистити обережно середину від насіннєвої коробочки.
- Наповнюємо серединку яблук начинкою з сухофруктів та сиру.
- Деко для запікання застеляємо пергаментом та викладаємо яблука. Ставимо запікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин до м’якості фруктів. Готово!
Фото: Freepik
Якщо ви не знаєте як запекти яблуко в мікрохвильовці, тоді наступний рецепт для вас. Цей спосіб ще легший, оскільки приготування займе мінімум часу.
Печені яблука в мікрохвильовці
Інгредієнти:
- Яблука - 2 шт.
- Мед (або цукор) - 2 ч. л.
- Вершкове масло - 10 г
- Кориця - 1 ч. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Яблука помити, відсікти вершечки та очистити серединку від насіннєвої коробки. Вершечки не викидайте, ними ми потім накриваємо яблука.
- Ставимо підготовлені яблука в глибоку ємність для запікання в мікрохвильовці.
- У кожну серединку фрукту додаємо по ложці меду, корицю та по 5 г масла. Накриваємо відсіченими вершечками.
- Ставимо запікати в мікрохвильовій печі на потужності 800 Вт приблизно на 15 хвилин. Можете почати перевіряти готовність фруктів через хвилин 10. При подачі можна злегка притрусити яблука цукровоюю пудрою.
Фото: Aldi
Печені яблука з горіхами в мультиварці
Інгредієнти:
- Яблука (краще з кислинкою) – 3 шт.
- Волоські горіхи – 20 г
- Мед – за смаком
- Питна вода – 2 ст. л.
Печені яблука. Рецепт приготування покроково:
- Яблука миємо та обережно вирізаємо серединки з насінням. Робимо на шкірці яблука проколи за допомогою зубочистки (таким чином яблука залишаться цілими під час випікання)
- Подрібнюємо горіхи буль-яким зручним способом: за допомогою ступки, в блендері, кавомолці та інше. Додаємо до горіхів мед та добре перемішуємо.
- Заповнюємо серединки яблук медово-горіховою начинкою та викладаємо їх у чашу мультиварки. Туди ж наливаємо кілька ложок води.
- Готуємо 15 хвилин при температурі 125 градусів, режим «Мультикухар» або «Випічка». Смачного!
Фото: Delish
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