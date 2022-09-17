Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін вже сам не подає руки, він боїться, що його можуть отруїти через рукостискання. Путін тепер не є головним героєм на саміті Шанхайської організації співробітництва. Безумовно, Пекін є головною регіональною державою, яка визначає майбутнє не лише країн, що входять до ШОС, але й на всьому євразійському просторі, що раніше називався СРСР, за винятком західноорієнтованих країн - України, Грузії, Молдови. Пекін приймає цю естафету, перебирає на себе функцію, що визначає на цьому просторі гегемона", - зауважив Фейгін.

Опозиціонер також додав, що ситуація з Вірменією - це "договірняк" Путіна з Ердоганом.

"Вірменію, як сателіта Москви просто ділять, просто роздирають. І рештки того, що залишаться від Вірменії, Москва хоче забрати собі. ОДКБ завжди створювалася як інститут протидії кольоровим революціям, а не для того, щоб захищати від реальної агресії. Заява Казахстану, який збирається вийти з ОДКБ - це ще одне свідчення, що Москва, яка уособлює в собі ОДКБ, а ОДКБ - це і є Росія, більше просто не потрібна. Росія не потрібна", - наголосив Фейгін.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за його "зважену позицію щодо України", а також розкритикував "жахливу" політику Вашингтона.

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