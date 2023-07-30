Пенсії у серпні: хто отримає надбавки та доплати

У серпні 2023 року для українських пенсіонерів не передбачено нових індексацій. У переважній більшості випадків розмір пенсій залишиться незмінним. Виняток становлять громадяни, яким у серпні виповниться 70, 75 чи 80 років. Вони зможуть отримати надбавку за віком.

Мінімальна пенсія відповідає мінімальному прожитковому мінімуму, що лишається незмінним з кінця 2022 року й становить 2 093 грн.

Доплати до Дня Незалежності

21 липня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 754 про додатковий соціальний захист ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Йдеться про одноразові виплати розміром від 450 до 3100 гривень.

Грошова допомога виплачується до 24 серпня 2023 року в наступному розмірі:

1) особам з інвалідністю в результаті війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) ув’язненим концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва:

I групи - 3 100 гривень;

II групи - 2 900 гривень;

III групи - 2 700 гривень;

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2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, що народилися у зазначених місцях примусового утримання, - 1000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким встановлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисників України, а також подружжю (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не вступили в шлюб вдруге, - 650 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, насильно вивезеним на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

У липні на пенсії пішло понад 57 млрд грн

"Фінансування пенсій за липень завершено. На пенсійні виплати профінансовано 57,6 млрд грн, в тому числі 10 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 47,6 млрд грн - через уповноважені банки", - інформував Пенсійний фонд учора, 29 липня.

Окрім того, станом на 28 липня спрямовано:

870,6 млн грн - на виплату житлових субсидій та пільг;

2186,2 млн грн - на страхові виплати, в тому числі 1089,1 млн грн на оплату лікарняних.