На сайті Верховної Ради України зареєстрували відповідний проєкт закону №9212 від 17.04.2023 про накопичувальне пенсійне забезпечення.

Нині текст законопроєкту та супровідні документи відсутні.

Наразі в Україні діє солідарна пенсійна система, за якої роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Ці кошти йдуть на виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.

Ймовірно, проєкт закону щодо накопичувальної пенсії передбачає внески у пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі, людина зможе самостійно обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.