До Ради внесли законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення
17 квітня у парламент внесли законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення, який розглянуть на найближчому засіданні
На сайті Верховної Ради України зареєстрували відповідний проєкт закону №9212 від 17.04.2023 про накопичувальне пенсійне забезпечення.
Нині текст законопроєкту та супровідні документи відсутні.
Наразі в Україні діє солідарна пенсійна система, за якої роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Ці кошти йдуть на виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.
Ймовірно, проєкт закону щодо накопичувальної пенсії передбачає внески у пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі, людина зможе самостійно обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.
- Нагадаємо, у 2021 році Шмигаль анонсував впровадження накопичувальної пенсійної системи. Верховна Рада 29 квітня відправила на доопрацювання законопроєкт. 31 травня Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту відхилити доопрацьований проєкт закону та два альтернативні йому документи.
- Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 2020 року перевищив 13 млрд грн.
- Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко зазначила, що держава буде змушена з однієї своєї кишені перекладати гроші в іншу кишеню та сплачувати комісійні тому, хто буде ці кошти розподіляти.
- У Держбюджеті на 2023 рік закладено весняну індексацію пенсій.
- У квітні в Україні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.43
Купівля 37.43Продаж 38.25
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе