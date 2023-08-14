Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
Пенсійний фонд України у серпні здійснить фінансування разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань та громадянам, які мають особливі заслуги перед країною
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
Зазначається, що постанову прийнято на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань", яким визначено, що держава щороку до Дня Незалежності надаватиме разову грошову виплату.
Також постановою передбачено, що пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають її разом із пенсією.
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Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим людям, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, Пенсійний фонд України перераховує на рахунки військових частин чи установ, де вони проходять службу.
Іншим людям, які мають право на разову грошову виплату і які не є пенсіонерами або не перебувають на службі, допомога виплачується за їх зверненнями до органів Пенсійного фонду України із документами, що підтверджують право на таку виплату, та інформацією про поточний рахунок, відкритий на ім’я людини в уповноваженому банку.
- Нагадаємо, 17 квітня у парламент внесли законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення.
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