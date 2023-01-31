Пентагон є прихильником рішення про постачання F-16 в Україну, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пентагон є прихильником рішення про постачання F-16 в Україну. Про це свідчить низка публікацій в американських виданнях, де говориться про те, що вже визначено список українських пілотів, які мають проходити навчання. Але часові рамки - це інша складова цієї умовної проблеми", - зауважив Згурець.

За словами експерта, і Польща, і Нідерланди, і інші країни розуміють, що без постачання потужних літаків забезпечити перевагу на полі бою є надзвичайно складно.

"Питання ППО, питання підтримки наземних наступальних операцій пов'язано саме з авіаційною складовою, яку можуть забезпечити закордонні винищувачі. Політична, дипломатична, експертна складова вплине на пришвидшення вирішення постачання літаків до України", - додав Згурець.

26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

Президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16

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