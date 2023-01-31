Пентагон є прихильником рішення про постачання F-16 в Україну, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що без постачання потужних літаків забезпечити перевагу на полі бою є надзвичайно складно
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Пентагон є прихильником рішення про постачання F-16 в Україну. Про це свідчить низка публікацій в американських виданнях, де говориться про те, що вже визначено список українських пілотів, які мають проходити навчання. Але часові рамки - це інша складова цієї умовної проблеми", - зауважив Згурець.
За словами експерта, і Польща, і Нідерланди, і інші країни розуміють, що без постачання потужних літаків забезпечити перевагу на полі бою є надзвичайно складно.
"Питання ППО, питання підтримки наземних наступальних операцій пов'язано саме з авіаційною складовою, яку можуть забезпечити закордонні винищувачі. Політична, дипломатична, експертна складова вплине на пришвидшення вирішення постачання літаків до України", - додав Згурець.
- 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.
- Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
- Президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.54
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе