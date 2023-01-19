Пентагон: не бачимо насування нового великого наступу РФ на Україну

Про це в інтерв'ю Радіо Свободі розповів речник Об’єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

"Зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. Зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати", – каже Батлер.

Речник Пентагону сказав, що на фронті у розвитку подій можуть відіграти бойовики із ПВК "Вагнера", проте нині не видається, що вона має для цього можливості.

"Ми бачили, як група Вагнера використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми б назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті, оскільки їх відправили туди з дуже слабким захистом. А потім регулярні сили Вагнера приходять і шукають вразливі місця в українських лініях. Але сил Вагнера недостатньо, щоб рухатися полем бою і довкола", – додав Батлер.

У вечірньому відеозверненні 18 січня президент Володимир Зеленський назвав ситуацію на фронті тяжкою, а бойові дії на сході країни - найбільш жорстокими та принциповими.

Крім того, розвідка США не знайшла підтверджень підготовки наступу окупаційних сил на територію України з Білорусі.

19 січня очільник МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков виступили зі спільною заявою: вони закликали партнерів надати танки Україні та попередили про загрозу нового наступу РФ.

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