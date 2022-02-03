Пентагон підтвердив дані розвідки про підготовку Росією фейкового відео як привід для вторгнення в Україну

Про це він повідомив під час пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Ми дійсно маємо інформацію про те, що росіяни, очевидно, хотіли сфабрикувати привід для вторгнення (в Україну, - ред.)", - сказав Кірбі.



Речник зазначив, що подібну тактику Росія використовувала вже раніше. Кірбі підтвердив деталі російського плану, які оприлюднила розвідка, а саме те, що планувалося зняти фейкове відео, на якому українці атакують росіян або російськомовних громадян в Україні. І це сфабриковане відео мало б бути використане як привід та виправдання для вторгнення.

"У контексті цієї фейкової атаки, ми вважаємо, Росія могла створити постановочне пропагандистське відео, яке могло включати кадри з трупами, а також акторами, які б зображали скорботних людей, так само кадри знищених населених пунктів і військової техніки", - пояснив Кірбі.

Він додав, що США повідомляють про такі випадки, адже ввважають це важливим на тлі того, що Росія вже робила такі провокації.

