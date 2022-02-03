Пентагон підтвердив дані розвідки про підготовку Росією фейкового відео як привід для вторгнення в Україну
Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі підтвердив інформацію про те, що Росія готувала план провокацій для нового вторгнення в Україну, а саме відео, на якому зображено нібито напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України
Про це він повідомив під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Ми дійсно маємо інформацію про те, що росіяни, очевидно, хотіли сфабрикувати привід для вторгнення (в Україну, - ред.)", - сказав Кірбі.
Речник зазначив, що подібну тактику Росія використовувала вже раніше. Кірбі підтвердив деталі російського плану, які оприлюднила розвідка, а саме те, що планувалося зняти фейкове відео, на якому українці атакують росіян або російськомовних громадян в Україні. І це сфабриковане відео мало б бути використане як привід та виправдання для вторгнення.
"У контексті цієї фейкової атаки, ми вважаємо, Росія могла створити постановочне пропагандистське відео, яке могло включати кадри з трупами, а також акторами, які б зображали скорботних людей, так само кадри знищених населених пунктів і військової техніки", - пояснив Кірбі.
Він додав, що США повідомляють про такі випадки, адже ввважають це важливим на тлі того, що Росія вже робила такі провокації.
- Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію і заявив, що "подібна інформація вже озвучувалась".
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