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Пентагон підтвердив, що завдав авіаудару в Кабулі

29 серпня, 2021 неділя
20:13
Світ Пентагон

Оборонне відомство США підтвердило, що завдало 29 серпня у столиці Афганістану удару з безпілотника по бойовиках "Ісламської держави"

Про це повідомляє US Today

У Пентагоні заявили, що американські військові за допомогою безпілотника атакували автомобіль в Кабулі. Атака була спрямована проти бойовиків угруповання "Вілаят Хорасан", яке є відгалуженням "Ісламської держави", що перевозили вибухівку та загрожували аеропорту. 

У Пентагоні зазначили, що мета була успішно вражена, а удар спровокував вторинні вибухи, що свідчать про істотну кількості вибухівки в машині. За твердженнями американських військових, даних про загибель цивільних немає.

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Афганістан
Пентагон
вибухівка
безпілотник
Ісламська держава
бойовики
Кабул
США
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