Пентагон підтвердив, що завдав авіаудару в Кабулі
Оборонне відомство США підтвердило, що завдало 29 серпня у столиці Афганістану удару з безпілотника по бойовиках "Ісламської держави"
Про це повідомляє US Today.
У Пентагоні заявили, що американські військові за допомогою безпілотника атакували автомобіль в Кабулі. Атака була спрямована проти бойовиків угруповання "Вілаят Хорасан", яке є відгалуженням "Ісламської держави", що перевозили вибухівку та загрожували аеропорту.
У Пентагоні зазначили, що мета була успішно вражена, а удар спровокував вторинні вибухи, що свідчать про істотну кількості вибухівки в машині. За твердженнями американських військових, даних про загибель цивільних немає.
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Нагадаємо, 29 серпня неподалік аеропорту в столиці Афганістану стався потужний вибух.
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