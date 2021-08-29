Пентагон підтвердив, що завдав авіаудару в Кабулі

Про це повідомляє US Today.

У Пентагоні заявили, що американські військові за допомогою безпілотника атакували автомобіль в Кабулі. Атака була спрямована проти бойовиків угруповання "Вілаят Хорасан", яке є відгалуженням "Ісламської держави", що перевозили вибухівку та загрожували аеропорту.

У Пентагоні зазначили, що мета була успішно вражена, а удар спровокував вторинні вибухи, що свідчать про істотну кількості вибухівки в машині. За твердженнями американських військових, даних про загибель цивільних немає.

Нагадаємо, 29 серпня неподалік аеропорту в столиці Афганістану стався потужний вибух.

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