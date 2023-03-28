"Пентагон розробив кілька варіантів": генерал Міллі пообіцяв, що США не допустять створення ядерної зброї Іраном
Командувач об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пообіцяв, що США не дозволять Ірану створити ядерну зброю
Про це повідомляє Голос Америки.
Під час виступу в Конгресі США, Міллі наголосив, що Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї.
"Збройні сили США розробили кілька варіантів для керівництва країни на випадок, якщо Іран вирішить реально створити ядерну зброю", - сказав Міллі.
Він розповів, що Тегеран може виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для атомної бомби менш ніж за два тижні та створити ядерну зброю ще через кілька місяців.
- 24 березня Міллі заявив, що Ірану знадобиться лише декілька місяців для того, щоб створити власну ядерну зброю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.81
Купівля 37.81Продаж 38.61
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе