Про це повідомляє Голос Америки.

Під час виступу в Конгресі США, Міллі наголосив, що Вашингтон не допустить створення Іраном ядерної зброї.

"Збройні сили США розробили кілька варіантів для керівництва країни на випадок, якщо Іран вирішить реально створити ядерну зброю", - сказав Міллі.

Він розповів, що Тегеран може виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для атомної бомби менш ніж за два тижні та створити ядерну зброю ще через кілька місяців.