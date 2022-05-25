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Передані Чехією ударні гелікоптери Мі-24Д значно підсилять ВПС України, - військовий авіатор Хазан

25 травня, 2022 середа
19:36
війна з Росією Чехія вертоліт МІ 24

Військовий авіатор та президент АОПА України Геннадій Хазан розповів, що передані Чехією ударні гелікоптери Мі-24Д значно підсиляють ВПС України, оскільки українські пілоти досконало знайомі з цією технікою

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Немає інформації про те, що скільки ударних гелікоптерів Мі-24Д має Чехія. Однак, передача таких гвинтокрилів однозначно підсилить ВПС України. Такі гвинтокрили стоять на озброєнні ЗСУ. Зокрема, 16 бригада армійської авіації. Українська армія досить успішно використовувала ці гвинтокрили проти наших ворогів. Такий зразок ударної авіації добре себе показує саме на полі бою. Мі-24 може наносити бойове ураження військовій техніці та живій силі", - пояснив Хазан.

Хазан наголосив, що ударний гелікоптер Мі-24Д буде дуже корисним для української армії.

"Гелікоптер Мі-24 буде дуже корисним для нашої армії, бо наші пілоти вже знайомі з ним. Якщо говорити про втрати українських ВПС, то вони є, як і є втрати серед іншої військової техніки. Танкісти, пілоти, артилеристи та всі бійці на полі бою можуть бути уражені різними зразками зброї. Проте є тактика та досвід використання таких ударних гелікоптерів, які зменшують ризики втрати бойової авіації.  І українські пілоти дуже досвічені у використанні саме ударних гелікоптерів Мі-24", - додав Хазан.

  • За інформацією The Wall Street Journal, Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних Мі-24

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