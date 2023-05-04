Передав карети швидкої допомоги: до Києва прибув мер Брюсселя
До Києва із візитом прибув міський голова Брюсселя Філіп Кроз. Він передав для столичних медичних закладів два автомобілі швидкої допомоги
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Філіп Клоз передав від столиці Бельгії 2 сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів", - написав Кличко.
Зазначається, що рівно рік тому Філіп Клоз також відвідував Київ, щоб підтримати його жителів. І тоді він так само передав українській столиці 2 машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.
У листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну "Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва".
"Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проектів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів", - додав мер.
- У суботу, 29 квітня, до Києва прибули члени делегації зі США для підписання угоди про вагому інвестицію для допомоги малому та середньому бізнесу.
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