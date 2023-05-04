Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Філіп Клоз передав від столиці Бельгії 2 сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів", - написав Кличко.

Зазначається, що рівно рік тому Філіп Клоз також відвідував Київ, щоб підтримати його жителів. І тоді він так само передав українській столиці 2 машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.

У листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну "Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва".

"Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проектів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів", - додав мер.