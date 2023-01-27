Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисником виявився колишній представник окупаційної адміністрації Росії на тимчасово окупованій частині Луганщини, який з 2016 року "заступник міністра палива, енергетики та вугільної промисловості "ЛНР". Він виконував завдання РФ щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу області на потреби країни-спонсора терирозму та налагодженням вивезення вугілля з України.

Слідство встановило, що підозрюваний приєднався до терористичної організації "ЛНР" ще у 2014 році. Той входив до оточення Плотницького і посприяв окупації рашистами одного з найбільших вугільних гігантів Луганщини.

Також встановлено, що з вересня 2015 по лютий 2016 років за його наказом вивезено 230 тис. тонн кам'яного вугілля на суму понад 200 млн грн до Ростовської області РФ.

"Для цього на території Росії створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в російській валюті. Отримані гроші ватажки терористів направляли на фінансування і матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків на сході України", - роз'яснили в пресслужбі.

Фігуранту оголосили про підозру за сприяння діяльності терористичної організації. Нині він переховується на тимчасово окупованій частині сходу України.