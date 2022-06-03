Передавали дані про ЗСУ співробітникам ФСБ РФ: затримано двох мешканців Сумщини
На Сумщині затримали двох чоловіків, які передавали дані про дислокацію й озброєння ЗСУ працівникам ФСБ РФ
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Чоловіки добровільно співпрацювали з окупантами, знімали на фото й відео місця дислокації ЗСУ, блокпостів, військових, озброєння й передислокацію техніки. Цю інформацію вони передавали працівникам ФСБ РФ.
Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності.
Українців затримали за держзраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм повідомлять про підозру й обрання запобіжного заходу.
- 2 червня СБУ затримала завербованого РФ місцевого жителя Сумської області, який коригував артилерійські обстріли ворога та передавав дані про Збройні Сили України окупантам.
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