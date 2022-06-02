Про це інформує в фейсбуці Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Відомо, що чоловіка з початку тимчасової окупації Сумщини завербували російські спецслужби, той погодився на співпрацю. Зловмисник систематично передавав ворогу дані щодо розміщення українських військ і техніки, коригував артилерійські обстріли загарбників по населенню.

Під час обшуків правоохоронці у домівці підозрюваного виявили комп’ютерну техніку, мобільний та записи, які доводять злочин чоловіка.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Обирають запобіжний захід.