У Чорнобаївці повідомили про підозру голові окупаційної адміністрації тергромади
У Чорнобаївці на Херсонщині прокуратура підозрює в колабораціонізмі голову окупаційної адміністрації тергромади
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Перебуваючи в Чорнобаївці, підозрюваний пішов на півпрацю з окупантами та став псевдоголовою адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області. Раніше чоловік працював начальником місцевої автостанції.
Прокуратура Києва оголосила прибічнику окупантів підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
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