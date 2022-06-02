Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Перебуваючи в Чорнобаївці, підозрюваний пішов на півпрацю з окупантами та став псевдоголовою адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області. Раніше чоловік працював начальником місцевої автостанції.

Прокуратура Києва оголосила прибічнику окупантів підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

31 травня СБУ оголосила підозру депутату від ОПЗЖ, якого окупанти призначили "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне"

1 червня повідомили про підозру меру, голові РДА й депутата райради, які стали посадовцями "ЛНР" у Старобільську на Луганщині.

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