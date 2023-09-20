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Передавали ворогу дані про військові об’єкти та розташування ЗСУ: чотирьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру

20 вересня, 2023 середа
10:17
Кримінал Трьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру у держзраді

У середу, 20 вересня, трьом мешканцям Миколаєва та мешканцю Очакова повідомлено про підозру через те, що вони збирали й передавали дані про військові об’єкти, озброєння та розташування ЗСУ

Про це інформує пресцентр Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що проросійськи налаштований мешканець Миколаєва - колишній військовий пілот, який на даний працює в одному з оборонних підприємств, добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора. Він надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

За даними слідства, на завдання куратора він збирав, аналізував та передавав відомості про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, розташування особового складу ЗСУ та іншої інформації із зазначенням географічних координат з можливістю ідентифікації на місцевості. 

Трьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру у держзраді

Фото: Офіс генпрокурора

Так, для реалізації своїх "завдань" він створив агентурну мережу з однодумців, до якої залучив працівника одного з департаментів Миколаївської міськради, заступницю керівника німецько-українського благодійного фонду та свого товариша по службі – військового пенсіонера. Отриману від спільників інформацію він передавав куратору. 

Організатор агентурної мережі, маючи доступ до інформації з грифом "Таємно", передав представнику РФ дані про техніку, що ремонтується на підприємстві, які запчастини використовуються та звідки надходять, місцерозташування ремонтних потужностей, копії контрактів на закупівлю послуг ремонту та обслуговування, технічну документацію на запчастини.  

Трьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру у держзраді

Фото: Офіс генпрокурора

Наголошується, що підозрювані ретельно конспірували свою протиправну діяльність використовуючи оперативні псевдоніми, інформацією обмінювалися на відкритій місцевості, лише при особистих зустрічах.  

Фігурантам повідомлено про підозру у державні зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Трьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру у держзраді

Фото: Офіс генпрокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Напередодні правоохоронці повідомили про нові підозри щодо прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який перебуває на території Росії та передає розвіддані з Миколаєва.
Україна
Росія
Миколаїв
ЗСУ
Миколаївщина
Війна з Росією
колаборанти
Офіс генпрокурора
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