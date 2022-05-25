Передавав ФСБ дані про об’єкти ЗСУ й створив схему наступу на місто: мешканця Хмельницького підозрюють у держзраді
На Хмельниччині місцевий здавав розташування військових об’єктів російському ФСБ і планував наступ окупантів на обласний центр. Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді
Про це інформує на сайті Офіс генерального прокурора.
Відомо, що у березні-травні цього року чоловік добровільно погодився допомагати російським загарбникам. Зловмисник у месенджері передавав представнику ФСБ Росії розташування військових об’єктів ЗСУ. Також робив рукописну схему плану наступу арії РФ на Хмельницький з найвигіднішими маршрутами руху.
Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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- СБУ оголосила підозру пропагандисту РФ, який закликав до геноциду українського народу. 3 квітня 2022 року на сайті ворожого інформагенства "РИА Новости" була опублікована стаття в якій автор закликає до цілковитого знищення України та її нації. Також чоловік пропагує етнічне руйнування української культури та створення ряду окремих "республік", які будуть під повним контролем Росії.
- На Рівненщині викрили білоруса, який виправдовував обстріл телевежі поблизу Рівного. Чоловік, будучи мешканцем прикордонно-контрольованого з Білоруссю району Рівненської області, "вчиняв дії, спрямовані на виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України".
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