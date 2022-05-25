Про це інформує на сайті Офіс генерального прокурора.

Відомо, що у березні-травні цього року чоловік добровільно погодився допомагати російським загарбникам. Зловмисник у месенджері передавав представнику ФСБ Росії розташування військових об’єктів ЗСУ. Також робив рукописну схему плану наступу арії РФ на Хмельницький з найвигіднішими маршрутами руху.

Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За підсумками розслідування провадження про окупацію та розграбування Чорнобильської атомної електростанції прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-майору поліції Росії.

Служба безпеки України у Рівненській області викрила українця, який в мережі Інтернет підтримував та заперечував військову агресію РФ проти України. Крім того, у квартирі рашистського пропагандиста знайдено проросійську символіку, а також паспорт країни-агресора.

СБУ оголосила підозру пропагандисту РФ, який закликав до геноциду українського народу. 3 квітня 2022 року на сайті ворожого інформагенства "РИА Новости" була опублікована стаття в якій автор закликає до цілковитого знищення України та її нації. Також чоловік пропагує етнічне руйнування української культури та створення ряду окремих "республік", які будуть під повним контролем Росії.

На Рівненщині викрили білоруса, який виправдовував обстріл телевежі поблизу Рівного. Чоловік, будучи мешканцем прикордонно-контрольованого з Білоруссю району Рівненської області, "вчиняв дії, спрямовані на виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb