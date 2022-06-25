Передчасні повідомлення про ЗСУ перешкоджають роботі військових, - Маляр

Про це вона повідомила у facebook.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - написала Маляр.

За її словами, одночасно з виходом з або заходом в місто можуть реалізовуватись декілька військових задач. Передчасна інформація завадила військовослужбовцям реалізувати плани та маневри.

"Все, про що можна в цей момент говорити, - говорять офіційні джерела - Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно)", - додала вона.

18 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала журналістів не робити детальних матеріалів про шпиталі, щоб їх не обстріляли росіяни.

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