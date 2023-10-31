Передостанній день жовтня побив температурні рекорди у столиці та на Київщині

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, учора у столиці максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С, що на 2,3 °С вище попереднього рекордного показника 2013 року.

Це вже 40 температурний рекорд з початку року у столиці.

Також на Метеорологічній станції Баришівка зафіксували максимальну добову температуру повітря +20,3 °С, попередній показник був аж у 1960 році: +17.7 °С. А найменша температура повітря цього дня була +10,6 °С, раніше рекорд був у 1966 році +9,8 °С.

У Борисполі зафіксований новий рекорд максимальної температури - +19,9 °С за 63 року (1960 році: +17,5 °С). Такий же показник у Чорнобилі, але там попередній рекорд був зафіксований у 2013 році +16,5 °С.