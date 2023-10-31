Передостанній день жовтня побив температурні рекорди у столиці та на Київщині
У понеділок, 30 жовтня, у місті Київ зафіксували новий температурний рекорд за 10 років
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, учора у столиці максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С, що на 2,3 °С вище попереднього рекордного показника 2013 року.
Це вже 40 температурний рекорд з початку року у столиці.
Також на Метеорологічній станції Баришівка зафіксували максимальну добову температуру повітря +20,3 °С, попередній показник був аж у 1960 році: +17.7 °С. А найменша температура повітря цього дня була +10,6 °С, раніше рекорд був у 1966 році +9,8 °С.
У Борисполі зафіксований новий рекорд максимальної температури - +19,9 °С за 63 року (1960 році: +17,5 °С). Такий же показник у Чорнобилі, але там попередній рекорд був зафіксований у 2013 році +16,5 °С.
- Крім того, 28 жовтня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру з 1969 року, а на території області - місцями з 1970 року.
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