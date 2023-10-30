На Київщині у вихідні зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, 28 жовтня 2023 року Київська область зазнала значних збитків від буревію. Швидкість вітру досягла рекордних показників у деяких місцях.

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Тоді позначка досягла рекордних 20 м/с (72 км/год), що повторило попереднє максимальне значення для цього дня у столиці, зареєстроване у 1969 році.

У селищі Баришівка рекордний показник сягнув - 25 м/с, що перевищує рекорд від 23 жовтня 1971 року.

Повідомляється, що у Вишгороді та Фастові швидкості вітру досягли 21 м/с, а у Миронівці та Тетереву - 19 м/с, але це не перевищує їхніх рекордних показників. Так само як у Білій Церкві - 23 м/с, де сталий рекорд 28 м/с від 22 жовтня 1974 року, та в Борисполі - 22 м/с, що менше за рекордні 30 м/с від 02 жовтня 1972 року.

У Чорнобилі та Яготину швидкості вітру були нижчими за 20 м/с і не перевищували їхніх рекордних показників.

Крім того, 28 жовтня атмосферний тиск у Києві зранку досяг третього найнижчого показника за час проведення спостережень - 965.6 мбар.