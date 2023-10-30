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Головна Наука На Київщині у вихідні зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

На Київщині у вихідні зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

30 жовтня, 2023 понедiлок
14:18
Наука вітер

У суботу, 28 жовтня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру з 1969 року, а на території області - місцями з 1970 року

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, 28 жовтня 2023 року Київська область зазнала значних збитків від буревію. Швидкість вітру досягла рекордних показників у деяких місцях.

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Тоді позначка досягла рекордних 20 м/с (72 км/год), що повторило попереднє максимальне значення для цього дня у столиці, зареєстроване у 1969 році.

У селищі Баришівка рекордний показник сягнув - 25 м/с, що перевищує рекорд від 23 жовтня 1971 року.

Повідомляється, що у Вишгороді та Фастові швидкості вітру досягли 21 м/с, а у Миронівці та Тетереву - 19 м/с, але це не перевищує їхніх рекордних показників. Так само як у Білій Церкві - 23 м/с, де сталий рекорд 28 м/с від 22 жовтня 1974 року, та в Борисполі - 22 м/с, що менше за рекордні 30 м/с від 02 жовтня 1972 року.

У Чорнобилі та Яготину швидкості вітру були нижчими за 20 м/с і не перевищували їхніх рекордних показників.

Крім того, 28 жовтня атмосферний тиск у Києві зранку досяг третього найнижчого показника за час проведення спостережень - 965.6 мбар.

  • Ми повідомляли в суботу, що унаслідок падіння дерев у декількох районах столиці загинули двоє чоловіків, ще 8 людей були травмовані.
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