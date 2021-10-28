Переговірник Фірташа, який втік з місць позбавлення волі, приходив на Банкову, - розслідування

Про це повідомляють Схеми.

У розпорядженні журналістів опинилося фото відвідин Торнером Офісу президента 3 лютого цього року. «Схеми» верифікували його, співставивши з подіями того часу.

Журналісти з’ясували, що Торнер входить до близького оточення олігарха Дмитра Фірташа. Він не тільки працював менеджером в одній з великих газопостачальних компаній олігарха «Хім-Трейд», але й був поруч із Фірташем на засіданні австрійського суду, де слухалась справа щодо можливої екстрадиції олігарха до США.





Торнера також називали ймовірним переговірником Фірташа – начебто у питаннях допомоги з боку олігарха у пошуку компромату на Джозефа Байдена в обмін на зусилля тодішньої адміністрації Дональда Трампа щодо запобігання його екстрадиції й усунення його юридичних проблем у США.

Зокрема, у січні 2020-го видання The Washington Post опублікувало фото зустрічі у Парижі Торнера з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Вони перебували у компанії ще двох чоловіків, які допомогли організувати цю зустріч – американських бізнесменів українського походження Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Тоді представники олігарха не захотіли коментувати згадану зустріч. Джуліані заявив, що не має нотаток з цієї події і не пам’ятає подробиць. Дружина Торнера запевнила, що всі закиди на його адресу «повністю сфабриковані». Заперечував свою причетність і сам Фірташ.





У розслідуванні також йдеться, що Торнер намагався балотуватися до Верховної Ради у 2019-му році. Тоді Міністерство внутрішніх справ разом зі Службою безпеки України заявили, що цей кандидат під номером 44 у списку від ОПЗЖ – насправді громадянин Молдови на ім’я Дмитро Некрасов і нібито «переховується від міжнародного правосуддя». Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та попросили ЦВК зняти його з виборів.

За даними українського слідства, він втік з місць позбавлення волі у Молдові, приїхав до України і зробив собі декілька українських паспортів на різні прізвища. Користуючись цими паспортами, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон. Перевірка Державної міграційної служби виявила, що документи – недійсні.

За даними журналістів, у 2003-2004-му роках в Молдові Торнера, тоді ще Некрасова, засудили за низкою статей: розкрадання майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов’язана із наркотиками, а також викрадення або пошкодження документів. Торнер майже одразу зник з місця обмеження волі та був оголошений Молдовою у розшук.

У 2018 році справу у Молдові було закрито. Адвокат Торнера переконав молдовських правоохоронців у тому, що він не «втік з місця відбування покарання, а просто туди не повернувся» після того, як йому дозволили на п’ять днів залишити заклад – і його зняли з розшуку.

Торнер в cічні 2021 року очолив Федерацію біатлону Молдови. Згідно з даними джерел журналістів у правоохоронних структурах Молдови та України, восени 2020 року він мав зустріч із тодішнім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном та його соратниками.

В Україні щодо Торнера в 2019-му році були відкриті провадження за двома статтями – щодо ймовірного використання підроблених документів та незаконного перетину кордону. Пізніше додалася ще одна стаття – щодо можливого шахрайства.





Майже через рік, у серпні 2020 року, Генпрокуратура закрила провадження відносно соратника Фірташа.

Журналістам вдалося ознайомитись із фрагментом копії постанови про закриття справи і з’ясувати, що слідство не довело шахрайства та не побачило складу злочину у діях Торнера за статтею щодо використання підроблених паспортів. Причина, зокрема, в тому, що слідству не вдалося встановити особу отримувача паспортів на інші прізвища, які також, ймовірно, мав Торнер.

Відповідно до даних журналістів, соратник Фірташа також, ймовірно, має російське громадянство. А його основне місце проживання – Австрія. За інформацією джерел журналістів, які мають доступ до бази перетину кордону, саме з Відня Торнер в останні роки прилітає в Україну. Зокрема, в лютому 2021-го, щоб потрапити на згадану зустріч до Офісу президента Зеленського.