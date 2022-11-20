Переговори можливі: Порошенко у Галіфаксі назвав, у кого найкраще виходить вести перемовини з агресором

П'ятий президент України закликав не довіряти Путіну, який ніколи не дотримується міжнародних зобов’язань і договорі, й наголосив: той розуміє тільки силу. Про це інформує офіційний сайт "Європейської Солідарності".

"Не вірте Путіну. Путін розуміє тільки одне – силу. Яким чином ми можемо досягти миру? Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це - Збройні сили України", - заявив Порошенко.

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"Путін був проти виводу своїх військ з Київської області. Ми провели дуже успішні переговори - і викинули війська Путіна з Київської області. Також після цього - з Чернігівської області, з Сумської області. Після цього ми провели дуже успішний раунд переговорів і викинули путінські війська з Харківської області. А ще пізніше - з Херсонської області. 20% території через такі переговори були повернені в Україну. Які ще переговори ви шукаєте?", – зазначив Порошенко.

"Українці - це той щит, який захищає світ від російської агресії і маніяка Путіна", – сказав Петро Порошенко.

Також він подякував усім українським військовим, солдатам і офіцерам, які здивували світ своєю стійкістю та мужністю.

Нагадаємо, 2019 року в інтерв'ю американському кінорежисеру Оліверу Стоуну керівник РФ Володимир Путін заявляв, що у Києві та Київській області "всі були православними і називали себе росіянами ("русскими"- ред.)".

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