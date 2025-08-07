"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів

Про це він повідомив у Telegram.

"Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна – невіддільна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - написав Зеленський.

За його словами, безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження позицій України, Європи та США.

Президент зазначив, що Україна розглядає різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів – "два двосторонні формати, один тристоронній".

Також Зеленський наголосив, що перемовини на рівні лідерів мають відбутися найближчим часом.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", - підкреслив глава держави.

Зеленський анонсував наступні контакти з Мерцом для координації позицій.