В ОП розповіли, чому Зеленський наполягає на зустрічі з Путіним і за яких умов Кремль на це погодиться
Президент України Володимир Зеленський наполягає на прямих перемовинах з російським диктатором Володимиром Путіним, адже лише він здатен ухвалювати рішення у РФ
Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав РБК-Україна.
За його словами, мотивація Зеленського в контексті можливої зустрічі з Путіним зрозуміла.
"Президент України чітко розуміє, що ніхто з цих мединських (голова російської делегації Володимир Мединський, - ред.), той самий Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров, - ред.) не уповноважені на щось люди. Безумовно, вони не приймають жодних рішень, навіть поводитися адекватно не можуть", - сказав Подоляк.
На його думку, Кремль погодиться на прямі переговори, якщо почнуть працювати санкції проти РФ.
"Імовірність безумовно існує (зустрічі між Зеленським і Путіним, - ред.), якщо санкції почнуть працювати. Знову ж таки, не заяви, а санкції почнуть працювати, і ціна війни буде різко зростати для Росії й для оточення Путіна", - сказав радник Єрмака.
За його словами, також для такої зустрічі необхідно заборонити людям із близького оточення диктатора пересуватися світом.
"Це може спрацювати й змусити Путіна на зустріч для того, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні", - вважає радник керівника ОП.
- Україна наполягає на прямих перемовинах між президентом Зеленським і диктатором РФ Путіним. "Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність", - наголосив секретар РНБО Рустем Умєров після третього раунду переговорів між делегаціями у Стамбулі.
- Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо ймовірності проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським до кінця серпня.
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