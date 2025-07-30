В ОП розповіли, чому Зеленський наполягає на зустрічі з Путіним і за яких умов Кремль на це погодиться

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав РБК-Україна.

За його словами, мотивація Зеленського в контексті можливої зустрічі з Путіним зрозуміла.

"Президент України чітко розуміє, що ніхто з цих мединських (голова російської делегації Володимир Мединський, - ред.), той самий Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров, - ред.) не уповноважені на щось люди. Безумовно, вони не приймають жодних рішень, навіть поводитися адекватно не можуть", - сказав Подоляк.

На його думку, Кремль погодиться на прямі переговори, якщо почнуть працювати санкції проти РФ.

"Імовірність безумовно існує (зустрічі між Зеленським і Путіним, - ред.), якщо санкції почнуть працювати. Знову ж таки, не заяви, а санкції почнуть працювати, і ціна війни буде різко зростати для Росії й для оточення Путіна", - сказав радник Єрмака.

За його словами, також для такої зустрічі необхідно заборонити людям із близького оточення диктатора пересуватися світом.

"Це може спрацювати й змусити Путіна на зустріч для того, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні", - вважає радник керівника ОП.