Перехід Мудрика визнали одним з найгірших трансферів "Челсі" у цьому сезоні
Видання Goal опублікувало власний рейтинг найкращих трансферів "Челсі" поточного сезону, де перехід Михайла Мудрика зайняв передостанню позицію
Про це йдеться у матеріалі на сайті Goal.
Аналітики вважають, що трансфер нападника П’єр-Емеріка Обамеянга є найгіршим у роботі "Челсі" у цьому сезоні. Слідом йде перехід українця Михайла Мудрика зі "Шахтаря".
"Сині" виграли гонитву за високо оціненого українця, випередивши "Арсенал", але окрім обнадійливого дебюту з лави запасних проти "Ліверпуля" на "Енфілді" в лютому, він виглядав як риба на суші. Мудрик ще не відкрив рахунок своїх голів попри те, що мав шанси, і, схоже, фізично не готовий до вимог футболу АПЛ. Погані виступи ексвінгера "Шахтаря" вже стають приводом для занепокоєння для офіційних осіб клубу напередодні літа, яке, ймовірно, робитиме серйозні зміни на полі та за його межами", - йдеться у матеріалі.
З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 9 матчів і віддав лише 1 результативну передачу.
Transfermarkt оцінює Мудрика у 60 млн євро.
- 1 квітня у 29-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" неочікувано поступився "Астон Віллі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.99
Купівля 36.99Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе