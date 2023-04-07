Перехід Мудрика визнали одним з найгірших трансферів "Челсі" у цьому сезоні

Про це йдеться у матеріалі на сайті Goal.

Аналітики вважають, що трансфер нападника П’єр-Емеріка Обамеянга є найгіршим у роботі "Челсі" у цьому сезоні. Слідом йде перехід українця Михайла Мудрика зі "Шахтаря".

"Сині" виграли гонитву за високо оціненого українця, випередивши "Арсенал", але окрім обнадійливого дебюту з лави запасних проти "Ліверпуля" на "Енфілді" в лютому, він виглядав як риба на суші. Мудрик ще не відкрив рахунок своїх голів попри те, що мав шанси, і, схоже, фізично не готовий до вимог футболу АПЛ. Погані виступи ексвінгера "Шахтаря" вже стають приводом для занепокоєння для офіційних осіб клубу напередодні літа, яке, ймовірно, робитиме серйозні зміни на полі та за його межами", - йдеться у матеріалі.

З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 9 матчів і віддав лише 1 результативну передачу.

Transfermarkt оцінює Мудрика у 60 млн євро.