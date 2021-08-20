"Переходимо від статусу жертви до статусу рятівника": Кулеба назвав Крим рестартом міжнародної суб'єктності України

Про це йдеться в матеріалі НВ.



"Крим — це рестарт міжнародної суб'єктності України. Тому що це перше, що ми робимо настільки масштабне, настільки амбітне і придумане лише нами. І нам під цей проєкт вдалося підтягнути саме зараз 42 держави та міжнародні організації (на момент запису інтерв'ю 13 серпня — ред.)", - зазначив Кулеба.



Міністр уточнює, що коли вперше почали говорити про "Кримську платформу" з партнерами, то країни, які зараз братимуть участь у саміті на високому рівні, спочатку не хотіли нічого навіть слухати про ідею саміту.



"Перша реакція на "Кримську платформу": "Навіщо дублювати зусилля? До чого це приведе? А які ваші цілі? А навіщо це нам? А поясніть, у чому наша вигода"… І це магія, дипломатична магія, коли починаєш з цього, а потім ці самі люди на фінішній прямій тобі кажуть: "Клас, круто, ми готові, давайте ми ще ось це зробимо". Просто це і означає бути гравцем. І Крим — це рестарт України як міжнародного гравця", - розповідає Кулеба.



Він запевнив, що Україна переходить від статусу жертви до статусу рятівника.



"Ми сім років щодо Криму були жертвою, тільки і розповідали, як нам погано, як нас образили, як усе погано в самому", - сказав міністр.



Нагадаємо, що зараз вже 44 держави та міжнародні організації будуть представлені на саміті "Кримської платформи".

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