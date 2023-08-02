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Переконливі теххарактеристики і новий масштаб виробництва: ЗСУ отримали в експлуатацію 10-ту модель FPV-дрона

2 серпня, 2023 середа
10:24
Технології FPV дрон

Міністр оборони Олексій Резніков у середу, 2 серпня, показав 10-ту модель FPV-дрона, яку Збройні Сили України офіційно прийняли на озброєння

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних Силах України. Переконливі ТТХ (тактико-технічні характеристики, - ред.) і новий масштаб виробництва. Головне - збережені життя наших воїнів", - підписав фото Резніков.

10-та модель FPV-дрона стає в експлуатацію у ЗСУ

Міністр оборони зазначив, що необхідні процедури завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України. 

Очільник Міноборони назвав передачу дронів ЗСУ "результатом спільної праці", за яку подякував своєму колезі - міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову, "Армії дронів", компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям.

"Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", - додав Резніков.

Він також нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння та до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію. Усі вони тестуються на полі бою нашими військовими та модернізуються. Згодом відбудеться уніфікація.

Очільник Міноборони України наголосив, що зараз міністерство діє максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити. Він додав, що у вересні 2022 року за ініціативи Міноборони суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію. Формальності, які раніше займали до 2 років, тепер проводяться за лічені тижні, у цьому виробникам допомагає, зокрема, Акселератор Міністерства оборони.

"Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні, не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою. Рухаємось невпинно. Перемога буде", - констатував міністр оборони.

  • 1 червня розробники FPV-дронів змагалися в рамках Суперкубка від Армії дронів, аби показати можливості українського виробництва Силам безпеки та оборони для подальшого контрактування.
  • 26 липня The Washington Post написав, що в Україні ведеться розробка дронів-камікадзе з використанням штучного інтелекту, які можуть атакувати ціль навіть у разі втрати зв'язку з оператором.
Україна
Міністерство оборони
Війна з Росією
безпілотник
Олексій Резніков
Міністр оборони України
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