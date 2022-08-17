Військовий аналітик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Переломом у війні Росії проти України будуть кардинальні події. До прикладу, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Проте ці фактори будуть частиною великого процесу", - зазначив Левін.

Офіцер армії оборони Ізраїлю додав, що руйнація логістики росіян впливає на бойові дії, проте це елементи великого процесу.

"Війна - це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Проте це лише елемент процесу", - зауважив Ігаль Левін.

10 липня генерал-майор запасу та колишній військовий прокурор України Віктор Чумак заявив, що Севастопольська бухта та Кримський міст є легітимними цілями для Збройних сил України.

16 серпня в інтервʼю The Guardian радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст є законною військовою ціллю та має бути знищений.

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