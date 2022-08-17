Переломним моментом у війні стане знищення Кримського мосту чи деокупація Херсона, - військовий аналітик Левін
Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів, що переломним моментом у російсько-українській війні стане деокупація Херсона чи знищення Кримського мосту
Військовий аналітик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Переломом у війні Росії проти України будуть кардинальні події. До прикладу, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Проте ці фактори будуть частиною великого процесу", - зазначив Левін.
Офіцер армії оборони Ізраїлю додав, що руйнація логістики росіян впливає на бойові дії, проте це елементи великого процесу.
"Війна - це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Проте це лише елемент процесу", - зауважив Ігаль Левін.
- 10 липня генерал-майор запасу та колишній військовий прокурор України Віктор Чумак заявив, що Севастопольська бухта та Кримський міст є легітимними цілями для Збройних сил України.
- 16 серпня в інтервʼю The Guardian радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст є законною військовою ціллю та має бути знищений.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе