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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Переломним моментом у війні стане знищення Кримського мосту чи деокупація Херсона, - військовий аналітик Левін
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Переломним моментом у війні стане знищення Кримського мосту чи деокупація Херсона, - військовий аналітик Левін

17 серпня, 2022 середа
16:36
війна з Росією Керченський міст

Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів, що переломним моментом у російсько-українській війні стане деокупація Херсона чи знищення Кримського мосту

Військовий аналітик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Переломом у війні Росії проти України будуть кардинальні події. До прикладу, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Проте ці фактори будуть частиною великого процесу", - зазначив Левін.

Офіцер армії оборони Ізраїлю додав, що руйнація логістики росіян впливає на бойові дії, проте це елементи великого процесу.

"Війна - це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Проте це лише елемент процесу", - зауважив Ігаль Левін.

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російська армія
Херсон
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Кримський міст
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