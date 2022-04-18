Перемир'я та гумкоридори: ООН відновила роботу офісу в Києві й запропонувала посередництво в перемовинах між Україною та РФ

Про це він сказав на брифінгу, передає РБК-Україна.

"Ми запропонували обом сторонам дійти згоди про те, що обидві сторони, представники РФ та України, зустрілися б під егідою ООН у віртуальному чи особистому форматі для обговорення гуманітарних питань, особливо їхньої військової складової, можливо перемир'я, його моніторингу, безпечних коридорів, гуманітарних пріоритетів", - сказав Гріффітс.

Він анонсував візит до Туреччини, де планує обговорити ситуацію в Україні з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом.

"Я збираюся до Туреччини цього тижня, де зустрінуся з президентом Ердоганом для подальшої розмови щодо деяких ідей", - додав Гріффітс.