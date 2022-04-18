Перемир'я та гумкоридори: ООН відновила роботу офісу в Києві й запропонувала посередництво в перемовинах між Україною та РФ
Заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Мартін Гріффітс запропонував провести зустріч України та Росії для обговорення гуманітарних питань
Про це він сказав на брифінгу, передає РБК-Україна.
"Ми запропонували обом сторонам дійти згоди про те, що обидві сторони, представники РФ та України, зустрілися б під егідою ООН у віртуальному чи особистому форматі для обговорення гуманітарних питань, особливо їхньої військової складової, можливо перемир'я, його моніторингу, безпечних коридорів, гуманітарних пріоритетів", - сказав Гріффітс.
Він анонсував візит до Туреччини, де планує обговорити ситуацію в Україні з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом.
"Я збираюся до Туреччини цього тижня, де зустрінуся з президентом Ердоганом для подальшої розмови щодо деяких ідей", - додав Гріффітс.
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