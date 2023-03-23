Перемога України надихне інші народи на боротьбу проти імперії
Росіяни можуть лише просити Бога, аби це не розтягнулося на десятиліття
Перемога Японії над Росією у 1905 році надихала Ататюрка на "Турецьке диво".
Українська відсіч російській агресії вже надихнула не один народ на своє національне визволення і відродження.
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Українська відсіч російській агресії вже надихнула не один народ на своє національне визволення і відродження
Має значення не розмір, а воля.
Москвичі повинні молитися за те, щоб це для них розтяглося на роки, а не на десятиліття.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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