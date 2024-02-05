Переможні новини 712 дня війни: Росія програла битву за Чорне море, а Нідерланди передадуть Україні додаткові F-16

ЗСУ випробували новий ударний дрон, який має нічне бачення

Учасники Brave1 створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6, який може завдавати точних ударів особливо вночі, адже оснащений нічними візуальними системами.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи", - написав він.

За словами міністра, дальність дії безпілотника досягає до 10 км, а також може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування й стійкий до впливу РЕБ.

"Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час", - розповів Федоров.

Він зауважив, що безпілотник уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. Також розробники планують покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили окупантів з позицій і закріпилися

Про це розповів командир Батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко у етері телеканалу "Еспресо".

"На відтинку противник продовжує виконувати поставлені завдання. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції та свій вплив на Кліщіївку, Андріївку і в напрямку Часового Яру. Але об'єктивно Силам оборони в злагодженій роботі вдалося зупинити навалу противника", - повідомив він.

Щодоби відбувається ряд атак, але противник тактичних успіхів не має. Натомість Силам оборони вдалося вибити противника з ряду займаних ним позицій і на поточний момент надійно та вдало закріпитися, сказав Федоренко.

"Це відбулося завдяки правильно спланованій операції, відвазі та наполегливій роботі особового складу. Йдеться про піхотний підрозділ, якому на долю випала найскладніша робота в Силах оборони. Штурмовики і піхотинці, за моїм переконанням, це найскладніша робота", - додав він.

Нідерланди передадуть Україні 6 додаткових літаків F-16

Про це повідомляє пресслужба міноборони Нідерландів.

"Тепер до 18 F-16, які готуються до доставляння в Україну, додадуться ще 6 літаків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії, де проходитимуть навчання й тренуватимуться українські пілоти.

Також Нідерланди припинили дискусії щодо можливого продажу 6 винищувачів F-16 компанії Draken International, з якою 2021 році країна уклала угоди. Йдеться про те, що обидві сторони прийшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.

Росія вже програла Чорноморську битву, — військово-політичний оглядач

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він також згадав про знищений нещодавно катер "Івановєц", який відігравав важливу роль для окупантів.

За його словами, Росія програла Чорноморську битву. Ворог вивів ракетоносії та всі більш-менш сучасні кораблі з Севастополя.

"Зараз у Севастополі, в принципі, в Криму, знаходяться ті кораблі, якими вони дорожать найменше. Але тут теж слід розуміти, що навіть ті кораблі, якими вони дорожать найменше – це теж досить-таки цінний ресурс, оскільки здебільшого це радянські зразки, проєкти яких жодна російська верф не може будувати станом на сьогодні", – додав він.

Водночас Коваленко зауважив, що Новоросійськ, куди росіяни вивели носії ракет "Калібр", незабаром стане ще одним "небезпечним місцем для російської флотилії".

Ракетні війська України завдали ударів по районах зосередження ворога

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Впродовж дня підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.